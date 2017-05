Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist nach einer wenig bewegten Anfangsphase gegen Mittag etwas ins Plus vorgerückt. Der Leitindex SMI hat dabei die Marke von 9'100 Punkten wieder überschritten, wobei die Gewinne vor allem auf das Plus beim nach Marktkapitalisierung grössten Titel Nestlé zurückführen sind. Für etwas Bewegung sorgen könnten laut Händlern am Nachmittag noch anstehende US-Makrozahlen, ansonsten sei nicht mehr allzu viel zu erwarten.

Generell sei die Stimmung an den Aktienmärkten weiter relativ gut. Die meisten Marktteilnehmer hätten offenbar wenig Lust, sich von ihren Dividendenpapieren zu trennen. Man warte aber auf frische Impulse, zumal der Markt zuletzt etwas heiss gelaufenen sei. Insofern wäre eine baldige zwischenzeitliche Konsolidierung auch keine allzu grosse Überraschung, heisst es im Markt. Auf dem aktuellen Stand bewegt sich der Schweizer Leitindex weiter auf dem höchsten Stand seit August 2015.

Der Swiss Market Index (SMI) avanciert zur Mittagszeit 0,20% auf 9'107,63 Punkte und notiert damit knapp 15 Punkte unter dem Jahres- bzw. 21-Mte-Hoch vom letzten Dienstag bei 9121,10. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert derweil 0,03% auf 1'445,73 und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 0,14% auf 10'335,50 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen zur Berichtszeit 15 im Minus, 14 im Plus und einer (Geberit) unverändert.

Der ...

