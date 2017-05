Deepinside stellte erst letztens in einem Artikel einen Gleitenden Durchschnitt vor. In diesem Artikel möchte ich Ihnen einen Gedanken, der hinter den Gleitenden Durchschnitten steht, näher bringen. Anschließend möchte ich Ihnen zeigen wie der Einsatz von Gleitenden Durchschnitten in der Praxis aussehen kann.

Gleitende Durchschnitte

Gleitende Durchschnitte (GD) benutze ich aufgrund folgender Überlegung:

Ein jeder Preis der in einem Markt zustande kommt, ist genau in dem Moment des Zustandekommens fair. Das kommt daher, dass sich genau in diesem Moment zwei Parteien, ein Käufer und ein Verkäufer einig sind über den Preis.

Daraus folgt, das ein GD den fairen Preis von n Bars darstellt. Also stellen zwei GD, mit unterschiedlichen Perioden Einstellungen, eine Zone dar, in der man davon ausgehen kann, dass, wenn man dort kauft oder verkauft einen Fairen preis bezahlt oder erhält. Diese Zone taufte Dr. Alexander Elder "Value Zone".

Einsatz von Gleitenden Durchschnitten in der Praxis

Die Value Zone benutze ich dazu, einen Einstieg in einem bestehenden Trend zu finden. Aber auch um bestehende Positionen erneut auf 100% Positionsgröße zu bringen. Ein Kauf weit oberhalb der Value Zone, wie auch ein Verkauf weit unterhalb dieser, ist suboptimal.

