FMW-Redaktion

Der Dax steigt und steigt - aber die Stimmung der Dax-Investoren steigt nicht mit, im Gegenteil, sie fällt! Und zwar recht deutlich: bei den Profi-Investoren verliert das Bullen-Lager -9% zur Vorwoche auf nun nur noch 33%, bei den Privatanlegern ebenfalls um -9% auf nun 36%.

Vor allem die Profis werden immer bärischer: der Anteil der Bären stieg um satte +13% auf nun 49%, also ist fast jeder zweite Profi davon überzeugt, dass der Dax fallen wird. Bei den Privaten legt das Bären-Lager immerhin um +6% auf 43% zu. Neutral sind bei den Profis 18% (-4%), und bei den Privatanlegern 21% (+3%).

In der Summe also eine starke Eintrübung der Stimmung, viele ehemalige Bullen sind nicht an die Seitenlinie, sondern direkt zu den Bären gewechselt. Aber warum? Dazu ein Erklärungsansatz von Joachim Goldberg:

"Eigentlich haben Aktienkäufer derzeit keine stichhaltigen Argumente mehr, um ihre Entscheidung zu begründen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...