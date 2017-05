Luxemburg (ots) - Im Jahr 2016 wurden 63 300 Asylbewerber, die in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) internationalen Schutz suchten, als unbegleitete Minderjährige eingestuft. Gegenüber 2015 (mit fast 96 500 registrierten unbegleiteten Minderjährigen) ist deren Zahl um etwa ein Drittel zurückgegangen, war jedoch immer noch etwa fünfmal höher als der jährliche Durchschnitt im Zeitraum 2008-2013 (etwa 12 000 pro Jahr).



Im Jahr 2016 war die überwiegende Mehrheit der unbegleiteten Minderjährigen männlich (89%) und über zwei Drittel waren im Alter zwischen 16 und 17 Jahren (68% bzw. 43 300 Personen), während die Altersgruppe der 14- bis 15-Jährigen einen Anteil von 21% (etwa 13 500 Personen) und die der unter 14-Jährigen von 10% (fast 6 300 Personen) hatte. Über ein Drittel (38%) der Asylbewerber, die 2016 in der EU als unbegleitete Minderjährige betrachtet wurden, waren Staatsangehörige aus Afghanistan und etwa ein Fünftel (19%) aus Syrien.



Diese Informationen werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, herausgegeben.



Im Jahr 2016 wurde die größte Anzahl der Asylbewerber, die als unbegleitete Minderjährige galten, in Deutschland registriert (fast 36 600 unbegleitete Minderjährige bzw. 57% aller, die in den EU-Mitgliedstaaten registriert wurden), gefolgt von Italien (6 000 bzw. 10%), Österreich (3 900 bzw. 6%), dem Vereinigten Königreich (3 200 bzw. 5%), Bulgarien (2 750 bzw. 4%), Griechenland (2 350 bzw. 4%) und Schweden (2 200 bzw. 3%).



Die Mehrheit der Asylbewerber in den EU-Mitgliedstaaten, die als unbegleitete Minderjährige galten, waren Staatsangehörige aus Afghanistan (38% aller im Jahr 2016 registrierten unbegleiteten Minderjährigen) oder Syrien (19%).



Von den 24 00 Afghanen, die im Jahr 2016 in der EU den Status unbegleiteter Minderjähriger hatten, wurden knapp zwei Drittel in Deutschland registriert (15 000 bzw. 42% aller in Deutschland registrierten unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber). Auch von den 12 000 Syrern, die 2016 in den EU-Mitgliedstaaten Schutz suchten und als unbegleitete Minderjährige eingestuft wurden, stellten acht von zehn ihren Antrag in Deutschland (10 000 bzw. 28% der unbegleiteten Minderjährigen).



