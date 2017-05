Das US-Geschäft boomt weiter: Trotz Belastungen durch die BT-Beteiligung glänzt die Quartalsbilanz der Deutschen Telekom im Licht der Amerika-Tochter. Kunden sollen nun auf besondere Art am Magenta-Glück teilhaben.

Magenta, das ist für die Deutsche Telekom derzeit die Farbe der Zufriedenheit. Am Donnerstag hat sie wieder einmal eine Bilanz für das erste Quartal vorgelegt, die die Investoren zwar nicht über die Maße erregt, aber auch nicht aufregt.

Der Umsatz stieg um knapp sechs Prozent auf 18,6 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) um 7,5 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Gleichzeitig erhöhte sich der Free Cashflow um rund 50 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Da wird selbst der Rückgang des Konzernüberschusses wegen der Beteiligung am britischen Telekomanbieter BT um mehr als 76 Prozent auf nun 747 Millionen Euro nur mit einem Kopfnicken registriert.

Magenta soll aber nicht nur die Farbe der Zufriedenheit sein - auch der Geruch. Die Bonner bieten seit Anfang des Monats einen Raumduft an, der die Marke "über ein weiteres Sinnesorgan erlebbar" machen soll, berichtet die "Wirtschaftswoche". Demnach soll der Geruch auch dafür sorgen, dass die Kunden länger im Laden bleiben. In einigen Tochtergesellschaften kommt er wohl schon zum Einsatz, in Deutschland bislang noch nicht.

Doch während die Kunden der Telekom mit dem Duft von Zitrusfrucht, Bergamotte und rosa Pfeffer die Magenta-Zufriedenheit erleben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...