-------------------------------------------------------------- Gardasee 24.com http://ots.de/PPkxw --------------------------------------------------------------



Berlin (ots) - Mit der Plattform www.gardasee24.com startet die bekannte Online Marketing Agentur seomatik erneut ein Projekt im Urlaubssegment. Das Portal richtet sich an Urlauberinnen und Urlauber, die den Gardasee als Ihr Urlaubsziel entdeckt haben.



Schon heute umfasst die Gardasee Plattform eine Fülle an Bildern und Informationen rund um den See. Von Informationen und Bildern über die Orte am Gardasee, über aktuelle Wetterinformationen bis hin zu umfangreichen Bildergalerien.



Auch werden in einem aktuellen Blog spannende Neuigkeiten rund um den Gardasee Raum präsentiert und Urlauberinnen und Urlauber können sich in einem eigenen Gardasee Forum direkt miteinander austauschen.



Zukünftig wird das Portal eine Vielzahl weiterer Informationen präsentieren: von Hotel- und Ferienwohnung-Empfehlungen, Restaurant-Checks bis hin zu Events und weiteren spannenden Informationen. Verfolgen Sie den Aufbau der Gardasee Plattform: www.gardasee24.com



OTS: Edison Online Business GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121426 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121426.rss2



Pressekontakt: Gardasee24.com Markus Assbrock Birkenstrasse 67 32120 Hiddenhausen



www.gardasee24.com info@gardasee24.com