An der Wall Street dürfte es mit den Kursen am Donnerstag zunächst leicht nach unten gehen. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich 0,2 Prozent niedriger. Im Blick steht noch vor dem Start die geldpolitische Entscheidung der Bank of England (BoE). Dass die BoE so kurz vor der britischen Parlamentswahl im Juni an der Zinsschraube dreht, wird aber nicht erwartet.

Spannend könnte allerdings der Inflationsbericht der Notenbank werden. Er dürfte daraufhin abgeklopft werden, ob die BoE ihre Einschätzung zu Inflation und Wirtschaftswachstum geändert hat und ob eine baldige Zinserhöhung unverändert im Bereich des Möglichen bleibt.

An US-Konjunkturdaten werden die Erzeugerpreise aus dem April und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht.

Daneben gibt es wieder einige Unternehmenszahlen zu verarbeiten. Unter anderem hat am Vorabend Snap, die Mutter der Messaging-App Snapchat, ihr schwächstes Wachstum seit zwei Jahren gemeldet. Das wird im vorbörslichen Handel mit einem Kurseinbruch um 22 Prozent bestraft.

Verizon steigen um 1,3 Prozent. Der Mobilfunkanbieter hat sich laut informierten Personen im Bieterverfahren gegen den Wettbewerber AT&T durchgesetzt und kauft Straight Path Communications für über 3 Milliarden Dollar. Straight Path besitzt Lizenzen für die Nutzung von Hochfrequenzradiowellen, die nach Meinung von Experten das Rückgrat einer neuen Generation von Mobilfunknetzen bilden könnten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2017 06:42 ET (10:42 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.