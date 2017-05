BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund der jüngsten Skandale bei der Bundeswehr hat sich Kanzlerin Angela Merkel gegen eine Neuauflage der Wehrpflicht ausgesprochen. "Wir haben jetzt eine grundsätzliche Entscheidung getroffen, und in der Kontinuität dieser Entscheidung sollten wir jetzt auch die notwendigen Reformen vornehmen", sagte die CDU-Vorsitzende am Donnerstag in Berlin.

Was die Bundeswehr brauche, sei Berechenbarkeit in ihrer Entwicklung, "damit der von der überwiegenden Mehrheit sehr, sehr gut geleistete Dienst berechenbar fortgesetzt werden kann", meinte Merkel. Die von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vorgestellten Reformen halte sie "für die richtigen", sagte die Kanzlerin.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2017 06:43 ET (10:43 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.