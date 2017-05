Mülheim an der Ruhr (ots) -



ALDI SÜD nimmt seine Kunden mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise. Unter www.meine-weinwelt.de werden ab sofort alle zwei Wochen zehnminütige Videobeiträge rund um das Thema Wein und Genuss veröffentlicht. Durch die 15-teilige Videoreihe führt Sybille Schönberger, einst Deutschlands jüngste Sterneköchin. Neben idyllischen Weinanbaugebieten besucht die TV-Köchin trendige Szenelokale mitten im Großstadtdschungel - immer auf der Suche nach spannenden Geschichten zu Weinanbau, Weingenuss sowie regionalen Spezialitäten. Dabei trifft sie auf prominente Weinexperten wie Fritz Keller oder Raimund Prüm oder auf Local Heros wie Foodstylistin Denise Renée. Mit im Gepäck ist natürlich stets der passende Wein aus dem ALDI SÜD Sortiment. "Das Format mit Sybille Schönberger zeigt auf unterhaltsame Weise, wie einfach gutes Essen mit gutem Wein kombiniert werden kann. Wir haben bei der Produktion des Formats viel Wert auf authentische Geschichten in bildstarken Locations gelegt - das macht die Beiträge für unsere Kunden besonders sehenswert", erklärt Sandra Sibylle Schoofs, Director Marketing bei ALDI SÜD.



Kommunikation rund um das Thema Wein wird weiter ausgebaut



Mit dem Format "Auf ein Glas mit..." soll die Weinkompetenz von ALDI SÜD weiter gestärkt werden. Los ging es im vergangenen Jahr mit dem Weinportal meine-weinwelt.de und dem gleichnamigen Pop-up-Store, der im März parallel zur internationalen Fachmesse ProWein in Düsseldorf fünf Tage lang Kunden das Weinsortiment von ALDI SÜD näherbrachte. Das Format "Auf ein Glas mit..." gibt Zuschauern nun unter anderem Einblicke in die Weinwelt fernab vom Weinregal bei ALDI SÜD. Die Produktion der Videoreihe verantwortet Endemol Shine Beyond.



"Auf ein Glas mit... - Raimund Prüm": Mosel-Winzer startet Videoreihe Auftakt der Videoreihe ist Schönbergers Besuch auf dem Weingut des prominenten Moselwinzers Raimund Prüm. Beim Spaziergang durch die Weinreben erfahren die Zuschauer, was den prämierten Mosel-Riesling des Winzers so einzigartig macht. Darüber hinaus erhalten sie Einblicke in die Produktion des beliebten ALDI SÜD Weins. Das erste Video ist unter meine-weinwelt.de abrufbar. meineweinwelt Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OkVO9C2JN10



