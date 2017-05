Frankfurt am Main (ots) - Hochperformante sichere und zuverlässige Hybrid-Cloud-Lösungen für Industrie 4.0



Das Systemhaus SYSback wird für seine Firmenkunden im gehobenen Mittelstand künftig vornehmlich IT- und Cyber Security-Services von LeaseWeb anbieten. Dies sieht eine neue strategische Partnerschaft zwischen der Frankfurter LeaseWeb Deutschland GmbH und der Hamburger SYSback AG vor.



Nutznießer sind vor allem mittelständische Unternehmen, die ihre IT durch Hybrid-Cloud-Lösungen nach deutschem Datenschutz zukunftssicher machen wollen. Bei einer Hybrid-Cloud wird ein Teil der Daten in eine extern betriebene Cloud gelegt und ein anderer - häufig besonders sensibler Teil - in eine vom jeweiligen Anwender selbst betriebene Cloud. So können einerseits die Kosten- und sonstigen Vorteile einer Cloud-Infrastruktur genutzt werden, und andererseits dem gerade im Mittelstand populären Wunsch, hochsensible Informationen "unter den eigenen Fittichen zu behalten", Rechnung getragen werden. LeaseWeb liefert hierzu die IT-Infrastruktur, SYSback übernimmt die Kundenbetreuung und Systemintegration vor Ort. Der Systemintegrator ist neben der Zentrale in Hamburg auch mit Niederlassungen in Frankfurt, Köln und Dresden präsent, um die räumliche Kundennähe zu gewährleisten. LeaseWeb steuert neben performanten und zuverlässigen IT-Services vor allem eines bei, was im deutschen Mittelstand hoch geschätzt wird: Datenschutz gemäß nationaler Gesetzgebung.



"LeaseWeb bietet die Innovationskraft, die Skalierbarkeit und das Netzwerk eines internationalen Verbundes und erfüllt zugleich alle Anforderungen gemäß dem deutschen Datenschutz", freut sich SYSback-Vorstand Alexander Hartmann über die neue Kooperation. Er ergänzt: "Darüber hinaus haben wir uns davon überzeugt, mit LeaseWeb einen Partner an der Seite zu haben, dessen Qualität sowohl bei der Infrastruktur als auch bei den Services schlichtweg herausragend ist."



"Mit SYSback haben wir einen idealen Partner gefunden, um unsere IT-Services für den gehobenen Mittelstand in Deutschland anzubieten. SYSback ist innovativ, geht detailliert auf kundenspezifische Anforderungen ein und legt genau wie wir höchsten Wert auf die Kundenzufriedenheit", erklärt LeaseWeb Deutschland Geschäftsführer Benjamin Schönfeld. Er führt aus: "Zudem bietet SYSback mit mehr als vier Standorten in Deutschland die Präsenz vor Ort, wie sie im Mittelstand unerlässlich ist. Das eröffnet uns die Möglichkeit, neue Zielgruppen und neue Branchen anzusprechen."



Benjamin Schönfeld erläutert die Hintergründe: "Der gehobene Mittelstand in Deutschland hat sich über Jahre hinweg umfassend mit der Digitalisierung befasst und steht jetzt an der Schwelle zur Realisierung - Stichwort Industrie 4.0. Dabei geht es in der Regel um Prozess- und Wertschöpfungsketten-übergreifende Lösungen, die eine entsprechend performante, sichere und zuverlässige Cloud-Infrastruktur benötigen. Hier fühlen wir uns gemeinsam mit SYSback als ideale Partner."



Für alle mit diesen anspruchsvollen Aufgaben verbundenen Sicherheitsanforderungen (Cyber Security) von der IP-Protection bis zur Abwehr von DDoS-Angriffen bietet LeaseWeb entsprechende Services an, die über SYSback dem gehobenen Mittelstand verfügbar gemacht werden.



Über LeaseWeb



LeaseWeb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt 17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzerne gehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zu den Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud, Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server, Colocation, Managed Hosting, Application Security und Hybrid Solutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.



Mit mehr als 80.000 Servern bietet LeaseWeb seit 20 Jahren eine Infrastruktur für unternehmenskritische Websites, Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services. Das Unternehmen betreibt 16 Rechenzentren in Europa, Asien und den USA, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. LeaseWeb ist eine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter dem Markennamen LeaseWeb agieren. LeaseWeb setzt sich zusammen aus LeaseWeb Deutschland GmbH LeaseWeb Nederland B.V., LeaseWeb USA Inc., LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD. und LeaseWeb CDN B.V..



Über SYSback



SYSback ist spezialisiert auf passgenaue Lösungen für Rechenzentren, Hochverfügbarkeit, Virtualisierung, Computer-Netzwerke und Datensicherheit. Das SYSback-Leistungsspektrum ist möglich durch ein großes Experten-Team in den Bereichen, ITSMplus, holistische Automation, Enterprise Architektur Services, SAP, Lizenzmanagement, Managed Services, Service Delivery Mangement und Projektmanagement. SYSback bietet Lösungen, die exakt auf Kundenanforderungen zugeschnitten sind: von der Planung über die vollständige Integration bis hin zum störungssicheren Betrieb und der darauffolgenden Optimierung. Damit bildet SYSback mit seinen verschiedenen Service Lines den Plan-Build-Run-Optimize-Zyklus in der IT vollständig ab. Dazu bietet SYSback Consulting, Automationslösungen, Trainings, ITIL®-Schulungen, Monitoring und Help-Desk. SYSback bietet ein echtes 360°-Angebot für Mittelstand und Großkunden. SYSback hat Standorte in Frankfurt, Köln und Dresden, die Zentrale sitzt in Hamburg an der Alster.



