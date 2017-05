Im Jahr 1905 oder so, als das mit den Autos begonnen hat, hätte man eine Short-Position auf Pferde kaufen sollen. Damals, im Jahr 1900, gab es 20 Millionen Pferde, und jetzt gibt es nur noch 4 Millionen. Es ist leicht zu sehen, wer hier der Verlierer ist - der Verlierer ist das Pferd. Aber der Gewinner ist das Auto im Allgemeinen. 2.000 Autohersteller sind inzwischen auch gescheitert.



- Warren Buffett in seiner Rede an der Universität von Georgia im Jahr 2001

Warren Buffett, der CEO von Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) und der berühmteste Investor auf diesem Planeten, ist bekannt dafür, in keine ...

