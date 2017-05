Anfang 2016 stand Netflix (WKN:552484) CEO Reed auf der Bühne der CES in Las Vegas. Da konnte er verkünden, dass Netflix in immerhin 130 Ländern vertreten sei. Der Streaming-Service war in jedem Land der Welt erhältlich mit Ausnahme der Krim, Nordkorea, Syrien und seltsamerweise auch China.



Mit der rapiden internationalen Expansion ist man schnell dahinter gekommen, dass die normalen Prozesse zur Bereitstellung von Untertiteln, wie sie bisher in Hollywood vorgenommen wurden, nicht ausreichen. Diese Vorgänge waren nicht auf massive Expansion ausgelegt. Streaming hat ein neues Problem geschaffen: Wie kann man gleichzeitig auf der ganzen Welt eine Show ausstrahlen und dabei ...

