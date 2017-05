Frankfurt (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) nach Zahlen zum ersten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen.Der Logistikkonzern habe etwas schwächer als gedacht abgeschnitten, schrieb Analyst Andy Chu in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings seien alle Wachstumstreiber weiter intakt, bemerkte der Experte mit Blick auf das Express- und Paketgeschäft an. Positiv sei zudem, dass das Unternehmen an seinen Zielen festhalte./la/ajx

