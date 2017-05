Deutsche Produzenten von Komponenten, Maschinen und Anlagen für die Photovoltaik verzeichneten 2016 20 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr. Inzwischen ist die Nachfrage jedoch verhaltener.Die internationale Solarindustrie hat im Jahr 2016 stark in neue Produktionskapazitäten investiert. Wie die VDMA-Plattform Photovoltaik-Produktionsmittel am Donnerstag meldet, haben davon auch die Hersteller von Komponenten, Maschinen und Anlagen für die Photovoltaik in Deutschland profitiert. Die Auftragseingänge 2016 lagen demnach um 36 Prozent über den Bestellungen des gesamten Vorjahres, die Umsätze waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...