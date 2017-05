Bern (ots) -



Der Präsident von auto-schweiz, François Launaz, ist für weitere

drei Jahre in seinem Amt bestätigt worden. An der heutigen

Generalversammlung der Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure in

den Räumlichkeiten der Galliker Car Logistics in Altishofen (LU)

wurde er einstimmig wiedergewählt. Gleichzeitig haben die anwesenden

Mitglieder von auto-schweiz eine neue Verbandsstrategie

verabschiedet, in deren Zentrum die Interessen der Autofahrerinnen

und -fahrer stehen.



«Ich danke Ihnen für Ihr grosses Vertrauen. Lassen Sie uns nun

gemeinsam die Zukunft vorbereiten, denn sie hält für unsere Branche

grosse Herausforderungen bereit.» Dies rief François Launaz den

anwesenden Mitgliedern zu, nachdem sie ihn einstimmig für weitere

drei Jahre in seinem Amt bestätigt hatten. Launaz ist seit 2004 im

Vorstand von auto-schweiz und wurde 2014 zum Präsidenten gewählt.

Zuvor war er über 25 Jahre lang Mitglied der Führungsriege von Honda

(Suisse) SA.



Auch Vizepräsident und CEO der Mercedes-Benz Schweiz AG Marcel

Guerry, seit 2011 im Vorstand von auto-schweiz, wurde für weitere

drei Jahre in das Führungsgremium gewählt. Dieses wird komplettiert

von Vizepräsident Morten Hannesbo, CEO der Amag Automobil- und

Motoren AG, Kurt Egloff, Präsident und CEO der BMW (Schweiz) AG, und

Philipp Rhomberg, Mitglied der Geschäftsleitung der Emil Frey Gruppe.

Die Amtszeiten dieser drei Vorstandsmitglieder dauern noch an,

weshalb ihre Wiederwahl bei der diesjährigen Generalversammlung nicht

anstand. Mit der unveränderten Besetzung des Vorstands beweist

auto-schweiz Kontinuität in Zeiten grosser Veränderungen und

Unsicherheiten in der Automobilbranche.



Inhaltlich haben die Automobil-Importeure beschlossen, ihrem

Verband eine neue Strategie zu implementieren. Diese fokussiert auf

die stärkere Verankerung der Bedürfnisse von Autofahrerinnen und

-fahrern in den Zielen von auto-schweiz und beinhaltet die noch

engere Begleitung der künftigen Verkehrspolitik. Bei Themen wie

Elektromobilität, autonomem Fahren oder der Finanzierung von

Verkehrsinfrastruktur wird sich auto-schweiz noch intensiver als

bisher in die politische und öffentliche Diskussion einbringen. Zudem

soll die Automobilbranche wieder stärker in National- und Ständerat

vertreten sein. «auto-schweiz kann und muss eine immer wichtigere

Rolle auf dem politischen und administrativen Parkett unseres Landes

spielen», betonte Präsident François Launaz in seiner Rede.



Ganz im Zeichen der Zukunftsthemen der Automobilbranche stand der

Gastvortrag von Simone Amorosi, Deputy Director des Transportation

Centers TRACE der EPFL Lausanne. Vor rund 70 Gästen und Mitgliedern

beleuchtete Amorosi in seiner Präsentation die spannende Zukunft des

Automobils im Hinblick auf Elektrifizierung und Automatisierung. Im

Anschluss führte Gastgeber Rolf Galliker, Verwaltungsratspräsident

der Galliker Transport AG und Geschäftsführer der Galliker Car

Logistics, die Anwesenden durch die beeindruckende hauseigene Anlage,

in der im Auftrag verschiedener Fahrzeugimporteure und Händler

Neuwagen für die Auslieferung vorbereitet werden.



