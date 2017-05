KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer ist unter anderem dank Übernahmen und einem hohen Wachstum im Digitalgeschäft stark gewachsen. Nach dem ersten Quartal liegt der Konzern, der im vergangenen Jahr von einem Spekulanten unter anderem wegen vermeintlich zu hoch ausgewiesener Wachstumsraten attackiert worden war, auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen und bestätigten Ziele sorgten für eine Fortsetzung der jüngsten Erholung des Papiers.

Mit dem Plus von zuletzt rund 2 Prozent auf 56 Euro konnte das im MDax notierte Papier am Donnerstag seinen Anstieg seit dem Zwischentief im Dezember auf mehr als 63 Prozent ausbauen. Ströer war im vergangenen Jahr vom umstrittenen Hedgefonds und Leerverkäufer Muddy Waters angegriffen worden. Dieser hatte in zahlreichen Studien und Interviews das Geschäftsmodell von Ströer und die angegebenen Ziele in Frage gestellt und damit die Aktie auf eine Talfahrt geschickt.

Im Vergleich zu dem Rekordhoch von Ende 2015 sank der Kurs zwischenzeitlich um fast die Hälfte. Muddy Waters verdiente mit den sinkenden Kursen nach eigenen Angaben Geld. Trotz des jüngsten Kursanstiegs liegt die Aktie immer noch rund 15 Prozent unter ihrem Rekordniveau. Der Großteil der von dpa-AFX befragten Analysten traut dem Papier weitere Gewinne zu. Zwölf von 13 Branchenexperten empfehlen das Papier zum Kauf und das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 60 Euro, also nur noch knapp unter dem Rekordhoch.

Kepler-Cheuvreux-Analyst Craig Abbott lobte die Zahlen zum ersten Quartal. Der Außenwerbespezialist sei operativ stark ins Jahr gestartet, schrieb er in einer Studie. Auch Hauck & Aufhäuser-Experte Sascha Berresch sieht sich nach den Quartalszahlen in seiner positiven Einschätzung für das Papier bestätigt. Er bekräftigte seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 64 Euro.

Der Umsatz stieg im ersten Quartal nach Unternehmensangaben um 24 Prozent auf 281 Millionen Euro. Bereinigt um Übernahmeeffekte habe das Wachstum nahezu neun Prozent betragen.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um ein Fünftel auf 56 Millionen Euro gestiegen. Konzerngründer und Co-Chef Udo Müller bestätigte auf Basis der Zahlen des ersten Quartals erwartungsgemäß die Prognosen für das laufende Jahr. Demnach soll der Umsatz auf rund 1,3 (2016: 1,12) Milliarden und das operative Ergebnis von 285 Millionen Euro im Vorjahr auf mehr als 320 Millionen Euro zulegen.

Ströer hatte zuletzt einige andere kleinere Wettbewerber, aber auch das Internetportal T-Online und den Statistikanbieter Statista gekauft. Mit diesen Übernahmen will Ströer unabhängiger vom Stammgeschäft mit der Außen- und Plakatwerbung werden. So betreibt das Kölner Unternehmen mit seinen mehr als 4 500 Mitarbeitern unter anderem schon die Seiten Giga.de, Spieletipps.de und Wetter.info./zb/men/fbr

ISIN DE0007493991

