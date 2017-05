BERLIN (Dow Jones)--Die Gespräche über einen offiziellen Beitritt der Nato zur internationalen Anti-IS-Koalition sollen bis zum Nato-Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 25. Mai in Brüssel abgeschlossen sein. Diesen Zeitrahmen nannte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel in Berlin.

Merkel erklärte, die Gespräche liefen noch. Sie habe Stoltenberg "ermutigt, diese Gespräche weiterzuführen" und bis zum 25. Mai zu einem Ende zu führen. Ein Beitritt zu der Koalition würde jedoch nicht bedeuten, "dass irgendeine militärische Aktivität, die Deutschland heute hat - zum Beispiels die Awacs-Überwachung -, erweitert wird. Das haben wir sehr deutlich gemacht", sagte Merkel.

Auch Stoltenberg betonte, dass sich die Rolle der Nato im Falle eines Beitritts zur Anti-IS-Koalition nicht ändern würde. "Die Nato wird weiterhin Unterstützung gewähren", sagte Stoltenberg. Sie werde sich "im Wesentlichen auf Ausbildung konzentrieren, wir werden uns nicht an Kampfhandlungen beteiligen". Unterstützung werde es allerdings weiter per Awacs-Luftraumüberwachung und bei der Ausbildung der Anti-IS-Einheiten im Irak geben.

