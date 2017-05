Großbritanniens Außenminister Boris Johnson hat die internationale Staatengemeinschaft zu schneller Hilfe für Somalia aufgefordert: Kurzfristig brauche das Land Soforthilfe, um eine Hungerkatastrophe zu vermeiden, schreibt Johnson in einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel" (Donnerstagsausgabe). Noch könne man die Katastrophe durch rasches Handeln abwenden.

"Die internationale Gemeinschaft muss die Hilfe leisten, die in Somalia benötigt wird", so Johnson. Aber auch die Führung des Landes müsse dazu beitragen, "dass Hilfsorganisationen sicher und ungehindert Lebensmittel an die hungernden Menschen verteilen können". Derzeit findet die zweite internationalen Somalia-Konferenz in London statt.