Adidas ist glänzend in Form, darin sind sich die Aktionäre mit Vorstandschef Kasper Rorsted einig. Allerdings fordern die Anteilseigner des Sportartikelherstellers höhere Margen. Denn die Konkurrenz ist profitabler.

Rekordgewinn und Rekordumsatz: Der neue Adidas-Chef Kasper Rorsted hatte auf der Hauptversammlung an diesem Donnerstag glänzende Nachrichten zu verkünden. Vergangenes Jahr hat sich der fränkische Sportkonzern in jeder Hinsicht verbessert. "Adidas ist gut in Form", rief der 55-Jährige den Anteilseignern in der Stadthalle Fürth zu.

Kein Wunder, dass der erst seit Oktober amtierende Vorstandsvorsitzende viel Lob bekam. "Adidas hat sich zum absoluten Liebling von uns Aktionären entwickelt", betonte Gerhard Jäger von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK). Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs um rund ein Fünftel geklettert, binnen Jahresfrist beträgt das Plus sogar fast 60 Prozent.

Gleichwohl mahnten die Anteilseigner weitere Verbesserungen an. Erzrivale Nike sei wesentlich profitabler, hielt Jäger dem Management vor. Die Rendite sei "nicht befriedigend". Damit nicht genug, auch die defizitäre US-Tochter Reebok sei ein Ärgernis. "Die Marge ist schlecht", unterstrich Ines Straubinger von der Deutschen Schutzvereinigung ...

