DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.391,30 -0,17% +6,72% Euro-Stoxx-50 3.639,04 -0,18% +10,59% Stoxx-50 3.261,13 -0,08% +8,32% DAX 12.765,65 +0,06% +11,19% FTSE 7.390,42 +0,07% +3,47% CAC 5.401,66 +0,02% +11,09% Nikkei-225 19.961,55 +0,31% +4,43% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,25 -7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,35 47,7 +1,4% 0,65 -14,8% Brent/ICE 50,88 50,22 +1,3% 0,66 -13,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,60 1.219,10 +0,3% +3,50 +6,2% Silber (Spot) 16,37 16,19 +1,1% +0,18 +2,8% Platin (Spot) 917,25 910,50 +0,7% +6,75 +1,5% Kupfer-Future 2,53 2,49 +1,8% +0,05 +0,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street dürfte es mit den Kursen am Donnerstag zunächst leicht nach unten gehen. Im Blick steht noch vor dem Start die geldpolitische Entscheidung der Bank of England (BoE). Wie erwartet, hat die BoE so kurz vor der britischen Parlamentswahl im Juni nicht an der Zinsschraube gedreht. Spannend könnte allerdings der Inflationsbericht der Notenbank werden. Er dürfte daraufhin abgeklopft werden, ob die BoE ihre Einschätzung zu Inflation und Wirtschaftswachstum geändert hat und ob eine baldige Zinserhöhung unverändert im Bereich des Möglichen bleibt.

An US-Konjunkturdaten werden die Erzeugerpreise aus dem April und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht.

Daneben gibt es wieder einige Unternehmenszahlen zu verarbeiten. Unter anderem hat am Vorabend Snap, die Mutter der Messaging-App Snapchat, ihr schwächstes Wachstum seit zwei Jahren gemeldet. Das wird im vorbörslichen Handel mit einem Kurseinbruch um 22 Prozent bestraft. Verizon steigen um 1,3 Prozent. Der Mobilfunkanbieter hat sich laut informierten Personen im Bieterverfahren gegen den Wettbewerber AT&T durchgesetzt und kauft Straight Path Communications für über 3 Milliarden Dollar. Straight Path besitzt Lizenzen für die Nutzung von Hochfrequenzradiowellen, die nach Meinung von Experten das Rückgrat einer neuen Generation von Mobilfunknetzen bilden könnten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:00 US/Volkswagen AG (VW), Anhörung zur endgültigen Billigung im

Entschädigungsverfahren für Käufer von Fahrzeugen mit Drei-Liter

-Dieselmotoren vor einem Bundesbezirksgericht in San Francisco

17:45 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1Q, Paris

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q, Rom

18:30 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q, Hamburg

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 244.000 zuvor: 238.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Indizes an den europäischen Börsen treten am Donnerstagmittag mehr oder weniger auf der Stelle. Bei Einzelwerten verursacht allerdings die laufende Bilanzsaison mitunter heftige Kursausschläge. Verlierer Nummer eins unter den DAX-Werten sind Prosieben mit einem Minus von rund 5 Prozent. "Negativ aufgenommen wird der Ausblick auf die Fernsehwerbung", sagt ein Händler. Darunter leidet auch die Aktie der RTL Group, die knapp 5 Prozent verliert. Deutsche Post fallen um 4 Prozent. Enttäuschend sind die Margen im Frachtgeschäft, vor allem bei Seefracht nach Asien. Henkel geben um 1,3 Prozent nach. Das organische Wachstum hat zwar die Erwartungen übertroffen, doch sei die Aktie nach dem jüngsten guten Lauf nicht mehr billig, heißt es. Deutsche Telekom geben leicht nach. "Nettoergebnis und Gewinn je Aktie liegen erheblich unter den Erwartungen", sagt ein Marktteilnehmer. Unicredit steigen um 4,1 Prozent. Die italienische Bank hat überraschend klar die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Der Verkauf des Golfgeschäfts durch Adidas (-0,8 Prozent) stößt auf ein unterschiedliches Echo, ebenso der Verkaufspreis. In der zweiten Reihe brechen Nordex mit schwachen Auftragseingängen um 4 Prozent ein. Schaeffler verlieren nach Vorlage des Zwischenberichts 4,6 Prozent. Solarworld brechen um 71 Prozent auf 1,05 Euro ein, nachdem das Unternehmen einen Insolvenzantrag angekündigt hatte. WCM kommen um 7,4 Prozent zurück, nachdem TLG Immobilien ein Übernahmeangebot für WCM abgegeben hat. Das Gebot bewertet WCM mit 3,15 Euro je Aktie. "Das ist enttäuschend, nachdem Übernahmespekulationen den Kurs am Mittwoch stark getrieben haben." Da war der Kurs auf 3,50 Euro gestiegen. Für TLG sei die Übernahme zu dem niedrigen Preis vergleichsweise positiv. TLG verlieren dennoch 1,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0867 -0,09% 1,0876 1,0872 +3,3% EUR/JPY 123,96 -0,12% 124,11 124,05 +0,8% EUR/CHF 1,0952 -0,14% 1,0967 1,0967 +2,3% EUR/GBP 0,8432 +0,31% 0,8406 1,1905 -1,1% USD/JPY 114,05 -0,05% 114,10 114,10 -2,4% GBP/USD 1,2886 -0,42% 1,2940 1,2945 +4,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen legten die Kurse am Donnerstag auf breiter Front zu. Toyota stiegen in Tokio um 0,7 Prozent. Der Automobilhersteller hatte am Vortag nach Börsenschluss einen Gewinnrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr gemeldet. Die Jefferies-Analysten bemängelten einen zu konservativen Ausblick, was für das Unternehmen allerdings nicht untypisch sei. China Resources Power legten in Hongkong um 2,9 Prozent zu. Der Versorger hatte im April auf Jahressicht 22 Prozent mehr Elektrizität produziert. Sunny Optical büßten 2,2 Prozent ein - nach einem Rekordhoch am Vortag dank guter Absatzzahlen. Die Abschläge der Aktie des Kameralinsenherstellers seien dem Einbruch bei AAC Technologies geschuldet. Ein Leerverkäufer hatte sich negativ zu dem Unternehmen geäußert und die Titel um 10 Prozent auf Talfahrt geschickt. Sun Art Retail ermäßigten sich um 4,9 Prozent auf ein Viermonatstief. Händler sprachen von schwachen Geschäftszahlen. In Sydney zeigten sich die Aktien der vier größten australischen Banken uneinheitlich nach Äußerungen von Finanzminister Cormann bezüglich einer geplanten Bankenabgabe. Die neue Abgabe für die fünf größten Geldhäuser des Landes stelle keinen Präzedenzfall für ähnliche Steuererhöhungen zum Beispiel für die Glücksspielbranche oder für internationale Banken mit Filialen in Australien dar, stellte der Minister klar. Bankenvertreter hatte die neue Steuer heftig kritisiert. Commonwealth Bank of Australia und National Australia Bank erholten sich um 0,4 bzw. 0,3 Prozent. Westpac Banking gaben um weitere 0,1 Prozent nach und Australia & New Zealand Banking um 0,3 Prozent. Laut Analysten könnte die Bankenabgabe die Ergebnisse der Großbanken um bis zum 6 Prozent schmälern.

CREDIT

Kaum verändert zeigen sich die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten am Donnerstag. "Wait and See", beschreibt ein Händler die Situation. Der Markt warte auf neue Daten zur Preisentwicklung in den USA. Am Nachmittag kommen die Erzeuger- und am Freitag die Verbraucherpreise. Sie könnten Aufschluss über mögliche Zinserhöhungen geben. Daneben bleibt laut Marktteilnehmern die Stimmung für Banken gut. "Hier ist es die Berichtssaison, die stützt", sagt der Händler mit Blick auf die guten Zahlen der Unicredit.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Post bestätigt Ausblick - Quartalszahlen mit Licht und Schatten

Die Deutsche Post hat bei Vorlage ihrer Erstquartalszahlen die Jahresprognose wie erwartet bestätigt. Im ersten Quartal hat der Logistikriese Umsatz und operatives Ergebnis gesteigert. Umsatzseitig schnitt der Konzern besser als erwartet ab, das EBIT und der leicht gesunkene Nettogewinn verfehlten allerdings die Markterwartungen.

Siemens baut Stellen in IT, Logistik und bei Bahntochter ab

Siemens verkleinert seine Unternehmens-IT, zentralisiert vier Läger im Großraum Nürnberg am Standort Amberg und verkleinert seine Kapazitäten an zwei Standorten. Dabei sollen nach Konzernangaben knapp 1.700 Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen und weitere 1.000 Jobs an externe Dienstleister übertragen oder im Konzern verlagert werden.

Henkel wächst organisch deutlich und verbessert Marge geringfügig

Der Konsumgüterkonzern Henkel ist mit Hilfe von Sun Products bei Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal deutlich zweistellig gewachsen. Der im vergangenen Herbst übernommene US-Waschmittelhersteller trug dazu bei, dass der Konzernumsatz um 13,6 Prozent stieg. Doch auch aus eigener Kraft schaffte der DAX-Konzern mit 4,0 Prozent ein deutlich stärkeres Wachstum als von Analysten erwartet.

Prosiebensat1 dank E-Commerce weiter auf Wachstumskurs

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 11, 2017 07:25 ET (11:25 GMT)

Die Prosiebensat1 Media SE hat ihren Wachstumskurs im ersten Quartal ungebremst fortgesetzt. Wie der DAX-Konzern mitteilte, war das in erster Linie den E-Commerce-Aktivitäten zu verdanken, während das größte Segment, das deutschsprachige TV-Geschäft, ein vergleichsweise geringes Wachstum aufwies. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Prosieben.

Telekom-Chef Höttges: Alternativen für T-Mobile US in Ruhe prüfen

Die US-Mobilfunktochter T-Mobile US entwickelt sich für die Deutsche Telekom immer mehr zur Ertragsperle. Damit werden die Fragen nach der künftigen Strategie der Bonner für ihr Geschäft jenseits des Atlantiks immer lauter. Nach den glänzenden Zahlen zum ersten Quartal gibt sich Vorstandschef Timotheus Höttges bei dieser Frage gelassen: Mögliche strategische Gespräche mit Partnern will er zwar nicht kommentieren, aber die Messlatte für Lösungen abseits der Selbstständigkeit liege mittlerweile sehr hoch.

Lanxess überrascht mit deutlichem Umsatzplus

Höhere Absatzmengen in allen Segmenten haben dem Spezialchemiekonzern Lanxess zu einem rasanten Anstieg des operativen Gewinns und des Umsatzes im ersten Quartal verholfen. Dank des guten Jahresstarts und einer guten Auftragslage im zweiten Quartal rechnet der im MDAX notierte Konzern 2017 nun mit einem deutlichen Gewinnanstieg.

Stada steigert Umsatz und Gewinn im 1. Quartal stärker als erwartet

Der Arzneimittelhersteller Stada hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Dazu trugen insbesondere bessere Ergebnisse der russischen Generika- und Markenprodukt-Aktivitäten und die gute Entwicklung im deutschen Markenprodukt-Geschäft bei. "Damit sind wir auf einem guten Weg, die Guidance für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen", schrieb Konzernchef Matthias Wiedenfels.

IT-Dienstleister Cancom dank starker Nachfrage mit gutem Jahresstart

Cancom hat im ersten Quartal von einer guten Nachfrage nach IT-Dienstleistungen in allen Segmenten profitiert. Das TecDAX-Unternehmen steigerte Gewinn und Umsatz zu Jahresbeginn deutlich. Der Umsatz legte um knapp 10 Prozent auf 257 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 16,8 Millionen Euro nach 16,1 Millionen im Vorjahr.

BayernLB erhöht Gewinn kräftig und bestätigt Ausblick

Die BayernLB hat im ersten Quartal dank einer soliden Entwicklung in allen Geschäftsbereichen den Konzerngewinn erhöht. An dem Ausblick für das laufende Jahr hält die Bank fest. In den ersten drei Monaten 2017 wuchs der Gewinn vor Steuern um rund 153 Prozent auf 230 Millionen Euro. Die Eigenkapitalausstattung der BayernLB ist weiterhin solide. Die harte Kernkapitalquote (CET1) gemäß vollständiger Umsetzung der Basel-3-Regeln lag bei 13,1 Prozent.

Medigene investiert mehr in Forschung und weitet Verlust aus

Das Biotech-Unternehmen Medigene hat wegen deutlich erhöhter Forschungs- und Entwicklungskosten, vor allem im Bereich Immuntherapien, im ersten Quartal einen deutlich höheren Verlust geschrieben als im Vorjahreszeitraum. Das TecDAX-Unternehmen sieht sich dennoch im Plan: Die Forschungsaufwendungen sollen 2017 nämlich weiter steigen, womit auch in diesem Jahr mit einem klaren Verlust zu rechnen ist.

Kunden warten bei SLM Solutions erst einmal ab

Nach einem schwierigen Jahr hat der 3D-Metalldruckerhersteller SLM Solutions im ersten Quartal 2017 den Umsatz steigern können. Die Freude über die Verbesserung ist aber nicht ungetrübt, da gleichzeitig weniger Bestellungen eingefahren wurden.

SAF-Holland bestätigt nach gutem ersten Quartal die Prognose

Die SAF-Holland SA hat im ersten Quartal von einer guten Nachfrage in allen Vertriebsregionen profitiert. Umsatz und operativer Gewinn des Zulieferers für die Trailer-, Truck- und Busindustrie legten deutlich zu. Den Ausblick bestätigte das im SDAX notierte Unternehmen.

Baywa steigert Umsatz und Ergebnis in allen drei Kernsegmenten

Der Mischkonzern Baywa ist zum Jahresstart deutlich gewachsen und hat auf operativer Ebene wieder einen Gewinn erzielt. Das SDAX-Unternehmen verbuchte in allen drei operativen Kernsegmenten Agrar, Energie und Bau trotz der saisontypischen Marktschwäche Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnis. Baywa sei auf dem richtigen Weg, die für 2017 erwartete deutliche Ergebnissteigerung zu erreichen, sagte Vorstandschef Klaus Josef Lutz.

Finanzdienstleister MLP kommt zum Jahresauftakt gut aus den Startlöchern

Der Finanzdienstleister MLP hat zu Jahresbeginn kräftig Geld verdient. So verbesserte sich das operative EBIT um 51,1 Prozent auf 13,3 Millionen Euro. Das Konzernergebnis legte von 6,2 Millionen auf 8,6 Millionen Euro zu. Die Gesamterlöse kletterten um 7 Prozent auf 163 Millionen Euro.

Bertelsmann verdient im ersten Quartal operativ weniger

Der Medienkonzern Bertelsmann hat solide Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Während der Umsatz stagnierte und das operative Ergebnis leicht nachgab, verdiente das Unternehmen unter dem Strich deutlich mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Prognose für 2017 bestätigte Bertelsmann.

Hawesko bestätigt nach gutem Jahresauftakt Prognose

Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG hat im ersten Quartal Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Der Umsatz stieg um 4,7 Prozent auf 109,7 Millionen Euro, wie der Anbieter von Weinen und Champagner mitteilte. Besonders stark war das Wachstum im Großhandelsgeschäft (B2B) mit 11,8 Prozent. Für das laufende Jahr erwartet der Vorstand weiter ein Umsatzwachstum von ca. 5 Prozent und ein EBIT knapp über 30 Millionen Euro.

Sixt setzt starkes profitables Wachstum fort

Der Autovermieter Sixt setzt sein profitables Wachstum fort. Während die Konzernerlöse um 5,9 Prozent auf 569,3 Millionen Euro zulegten, stieg das Ergebnis vor Steuern als zentrale Ertragsgröße um 18,3 Prozent auf 36,8 Millionen Euro. Darin seien unverändert hohe Aufwendungen für Expansionsmaßnahmen enthalten, teilte das Unternehmen mit.

SGL Carbon kommt gut ins Jahr und bekräftigt Ausblick

Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon ist gut in das Jahr gestartet und bekräftigt seinen Ausblick. Der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten kletterte, dank eines deutlichen Wachstums in den beiden Geschäftsbereiche Composites - Fibers & Materials (CFM) und Graphite Materials & Systems (GMS), um 15,4 Prozent auf 216,3 Millionen Euro. Das Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen erhöhte sich um 50 Prozent auf 9,6 Millionen Euro.

Nordex mit Gewinnrutsch - Prognose 2017 bestätigt

Der Windanlagenbauer Nordex hat im ersten Quartal zwar den Umsatz leicht gesteigert, der Nettogewinn ist allerdings deutlich zurückgegangen. Hintergrund für den 72-prozentigen Gewinneinbruch auf 7,1 Millionen Euro sind die gestiegenen Personalkosten als Folge der Übernahme der Windturbinensparte des spanischen Infrastrukturkonzerns Acciona im April vergangenen Jahres. Dadurch erhöhte sich die Beschäftigtenzahl um mehr als die Hälfte auf 5.162. Den im Februar gesenkten Ausblick für 2017 und 2018, der zu einem Kurssturz der Aktie geführt hatte, bekräftigte der Windanlagenhersteller für das laufende Jahr.

Wacker Neuson mit Erstquartalsrekord bei Umsatz

Die Geschäfte des Baugerätehersteller Wacker Neuson sind zum Jahresauftakt sehr gut gelaufen. Die Münchener steigerten ihren Umsatz im ersten Quartal um 7 Prozent auf 338,5 Millionen Euro. Zugleich verringerte sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wegen einmaliger Sondereffekte um 18,3 Prozent auf 14,3 Millionen Euro.

Schaeffler bestätigt Ausblick nach starkem Jahresstart

Schaeffler hat dank einer guten Nachfrage aus der Automobilbranche im ersten Quartal mehr umgesetzt und den Gewinn kräftig gesteigert. Besonders deutlich legte der Automobil- und Industriezulieferer in China zu. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

RTL Group mit verhaltenem Jahresauftakt - Prognose bestätigt

Die RTL Group hat im ersten Quartal weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahr. Der Umsatzrückgang war hauptsächlich dem Auslaufen der von der RTL-Tochter Fremantlemedia produzierten Sendung American Idol, dem US-Pendant zu "Deutschland sucht den Superstar", geschuldet, wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

Jenoptik überrascht mit starkem Auftragseingang

Die Jenoptik AG hat im ersten Quartal von einer sehr starken Nachfrage aus Amerika profitiert. Umsatz und operatives Ergebnis legten deutlich zu, überraschend stark war der Auftragseingang. Der im TecDAX notierte Optoelektronikkonzern bestätigte die Prognose für das laufende Jahr.

Dürr legt bei Umsatz und Gewinn stärker zu als erwartet

Der Lackieranlagenspezialist Dürr hat im ersten Quartal deutlich stärker zugelegt als am Markt erwartet. Am Ausblick für das laufende Jahr hält das Unternehmen auch deshalb fest, weil die Investitionen der Autoindustrie im weiteren Jahresverlauf wieder anziehen dürften. Im ersten Quartal fiel der Auftragseingang aus dieser Branche nur moderat aus.

Cewe setzt gute Entwicklung im 1. Quartal fort

Der Foto- und Online-Druckservice Cewe hat im ersten Quartal die positive Entwicklung des Vorjahres fortgesetzt und bekräftigt seine Prognose. Im bisher traditionell verlustbringenden Auftaktquartal sei zum zweiten Mal in der Unternehmensgeschichte ein positives Konzernergebnis erreicht worden, erklärte der SDAX-Konzern.

Fintech-Firma GFT startet mit kräftigem Umsatzplus ins neue Jahr

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 11, 2017 07:25 ET (11:25 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.