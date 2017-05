London - Die oppositionelle britische Labour-Partei will einen Brexit ohne Regelung der künftigen Beziehung zur EU vermeiden. Das geht aus einem von britischen Medien veröffentlichten Entwurf des Wahlprogramms der Sozialdemokraten hervor. Demnach will Labour unter allen Umständen verhindern, dass im Handel zwischen Grossbritannien und EU wieder Zölle erhoben werden. Beide grossen Parteien arbeiten noch an ihren Wahlprogrammen für die Abstimmung am 8. Juni.

Die konservative Premierministerin Theresa May hatte mehrfach damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...