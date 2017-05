Berlin (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel geht nicht davon aus, dass Deutschland das Bundeswehr-Kontingent für Afghanistan über die aktuell bestehende Grenze von 980 Soldaten hinaus erhöhen wird. Sie sehe Deutschland dabei "nicht in der ersten Reihe" und habe diesbezüglich "keine konkreten Pläne", sagte Merkel am Donnerstag nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin. Hintergrund sind Meldungen aus Washington, das Pentagon dränge wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage auf 3.000 zusätzliche Soldaten für Afghanistan. Die Nato insgesamt plädiert schon seit längerem für einen Ausbau des Mandats.

Deutschland habe sich ja sehr für eine Fortsetzung des Afghanistan-Einsatzes eingesetzt und eine Führungsrolle im Norden eingenommen, sagte Merkel. "Ich warte jetzt mal auf die Entscheidungen und glaube nicht, dass wir an erster Stelle stehen, um unsere Kapazitäten dort zu erhöhen."

Stoltenberg unterstrich, dass bisher noch keine Entscheidung gefallen sei. Die Bitte um eine Erhöhung der Zahl der Einsatzkräfte liege vor. "Wir prüfen jetzt die Bitte des Militärs und werden in den nächsten Wochen eine Entscheidung fällen", sagte er.

Es gehe nicht darum, zu einem Kampfeinsatz zurückzukehren, betonte Stoltenberg. Es gehe vielmehr um die Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte. Wenn es eine Entscheidung für mehr Truppen geben würde, dann richte sich das nicht an Deutschland, sondern an die gesamte Nato.

May 11, 2017

