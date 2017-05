Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Kommission erwartet mehr Wachstum und weniger Inflation

Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr angehoben und rechnet für dieses und nächstes Jahr mit einer etwas niedrigeren Inflation als bisher. Wie aus der aktuellen Frühjahrsprognose weiter hervorgeht, erwartet die Kommission, dass Deutschlands Wirtschaft 2018 etwas stärker als bisher angenommen wachsen und dass der Leistungsbilanzüberschuss etwas deutlicher als bisher prognostiziert sinken wird. Als Wachstumshindernisse für Europa betrachtet die Kommission die gestiegene Inflation und schwache Investitionen.

EU-Kommission senkt Wachstumsaussichten für Griechenland

Mitten in den Verhandlungen über weitere Hilfszahlungen an das hoch verschuldete Griechenland hat die EU-Kommission ihre Vorhersage für die Wirtschaftsentwicklung des Landes nach unten korrigiert. Die Behörde geht in ihrer Frühjahrsprognose in diesem Jahr noch von einem Wachstum von 2,1 Prozent aus und 2018 von 2,5 Prozent. Mitte Februar hatte die Kommission noch 2,7 beziehungsweise 3,1 Prozent vorhergesagt.

Ifo-Weltwirtschaftsklima hellt sich spürbar auf

Das Weltwirtschaftsklima hat sich für das zweite Quartal 2017 nach einer Erhebung des Ifo-Instituts merklich verbessert. Der Indikator stieg von 2,6 auf 13,0 Punkte, wie das Münchner Institut mitteilte. Die Experten beurteilten die aktuelle Wirtschaftslage deutlich positiver. Ein stärkerer Anstieg war zuletzt im Januar 2013 beobachtet worden. Auch die Konjunkturerwartungen verbesserten sich. "Die Weltwirtschaft erholt sich weiter", erklärte das Institut.

Bank of England lässt Zinsen auf Rekordtief

Die Bank of England (BoE) hat bei ihrer Sitzung auf geldpolitische Änderungen verzichtet. Sie beließ den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent und tastete auch das Kaufprogramm in Höhe von 435 Milliarden Pfund nicht an. Das Votum fiel mit 7 zu 1 Stimmen aus, Kristin Forbes stimmte erneut für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Ökonomen und Börsianer hatten diese Beschlüsse erwartet.

EZB-Chefvolkswirt will lockere Geldpolitik lieber zu spät beenden

Der EZB-Chefvolkswirt Peter Praet will die lockere Geldpolitik lieber zu spät beenden als zu früh. Ein zu früher Ausstieg sei das größere Risiko als ein zu später, sagte Praet in einem Interview mit der Zeitung Trends, das auf der Website der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlicht wurde. Er deutete damit an, dass die EZB auf klare Zeichen für eine festere Inflation warten will, bevor sie ihre Geldpolitik ändert.

Moscovici: EU will Macron bei Staatsdefizit nicht unter Druck setzen

Die EU-Kommission will den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron beim Vorgehen gegen das Staatsdefizit nicht unter Druck setzen. "Meine Botschaft ist keine Botschaft des Drucks und auf keinen Fall eine Botschaft der Sanktionen", sagte EU-Wirtschafskommissar Pierre Moscovici am Donnerstag in Brüssel. Der Franzose zeigte sich zuversichtlich, dass Paris sein Staatsdefizit dauerhaft unter die Schwelle von 3 Prozent drücken könne. Dazu sei nur "eine geringfügige Anstrengung" nötig.

Visabefreiung für Ukrainer kommt Anfang Juni

Ukrainische Bürger können ab Anfang Juni ohne Visum in die Europäische Union einreisen. Die EU-Mitgliedstaaten billigten abschießend eine Aufhebung der Reisebeschränkung. Ukrainer können sich damit künftig 90 Tage ohne Visum in der EU aufhalten. Dies gilt sowohl für Geschäftsreisen, touristische Aufenthalte als auch für Familienbesuche. Eine Arbeitserlaubnis ist damit nicht verbunden.

Meeresspiegel könnte stärker steigen als prognostiziert

Der Meeresspiegel könnte bis Ende des Jahrhunderts deutlich stärker steigen als bislang prognostiziert und damit Auswirkungen auf den Küstenschutz in Deutschland haben. Wie der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag unter Berufung auf einen internen Bericht für das Bundesverkehrsministerium berichtete, warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) davor, dass die bisherigen Anstiegsszenarien des UN-Klimarats zu optimistisch sein könnten.

Portugal Verbraucherpreise Apr +1,0% gg Vm, +2,0% gg Vj

Portugal HVPI Apr +1,5% gg Vm, +2,4% gg Vj

GB/Industrieproduktion März -0,5% gg Vm; +1,4% gg Vj

GB/Industrieproduktion März PROG: -0,6% gg Vm, +1,9% gg Vj

GB/Industrieproduktion Feb rev -0,8% gg Vm, +2,5% gg Vj

GB/Handelsbilanz März Defizit 13,4 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Feb revidiert Defizit 11,4 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 12,5 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz März PROGNOSE: Defizit 11,8 Mrd GBP

Schweden Apr Verbraucherpreise +0,6% gg Vormonat

Schweden Apr Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vormonat

Schweden Apr Verbraucherpreise +1,9% gg Vorjahr

Schweden Apr Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,6% gg Vorjahr

Schweiz Apr Verbraucherpreise +0,2% gg Vormonat

Schweiz Apr Verbraucherpreise +0,4% (PROGNOSE: +0,5%) gg Vorjahr

