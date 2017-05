Berlin (ots) - Berlin - Der britische Außenminister Boris Johnson hat die internationale Staatengemeinschaft zu schneller Hilfe für Somalia aufgefordert. Kurzfristig brauche das Land Soforthilfe, um eine Hungerkatastrophe zu vermeiden, schreibt Johnson in einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel" (Donnerstagsausgabe). "Noch können wir die Katastrophe durch rasches Handeln abwenden (...) Die internationale Gemeinschaft muss die Hilfe leisten, die in Somalia benötigt wird."



Der Gastbeitrag online: http://www.tagesspiegel.de/politik/gastbei trag-des-britischen-aussenministers-damit-somalia-nicht-noch-einmal-d ie-ganze-welt-bedroht/19787282.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de