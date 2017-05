München (ots) - Der Interhyp-Zinsrechner lässt sich nun auch über den digitalen Sprachassistenten "Alexa" von Amazon ansteuern. Besitzer des so genannten Echo-Gerätes können damit einen weiteren Weg zu ihrer optimalen Immobilienfinanzierung wählen - neben der Kontaktaufnahme über die Interhyp-Website, die telefonische Kundenbetreuung oder einen der 107 Standorte in ganz Deutschland. "Wir richten unsere Dienstleistung seit jeher konsequent an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden aus. Dazu gehört es, frühzeitig auf neue oder auch künftige Informations- und Kommunikationsgewohnheiten zu reagieren. Sprachsteuerung und digitale Assistenten werden dabei immer wichtiger", sagt Jörg Utecht, CEO von Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen, der Interhyp Gruppe. Entwickelt wurde der Alexa-Skill in der Interhyp Zukunftswerkstatt.



Die Funktionsweise des sprachgesteuerten Zinsrechners ist einfach. Der Kunde steuert den speziellen, mit dem Internet verbundenen Lautsprecher über seine Stimme. Das Echo-System sendet die Anfrage zu einer hinterlegten Software, die die Spracheingabe in Befehle verarbeitet. Sagt der Alexa-Nutzer beispielsweise: "Alexa, starte Interhyp" und anschließend "Alexa, was ist mein Zinssatz?", dann reagiert das Tool und fragt den Kunden nach einigen Eckdaten bezüglich der Immobilienfinanzierung, um eine erste Zins-Einschätzung generieren zu können.



"Natürlich ersetzt der digitale Sprachassistent keine individuelle, persönliche Beratung durch unsere Spezialisten. Vielmehr wollen wir die Möglichkeiten von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz für unsere Kunden erlebbar machen und damit auch selbst lernen", erklärt Utecht. Das schließt auch den Kreis zu den Wurzeln des Unternehmens: Interhyp war bereits 1999 Vorreiter in der Digitalisierung der Immobilienfinanzierung. Heute ist das Unternehmen mit knapp 1.500 Mitarbeitern und 18 Milliarden Euro vermitteltem Baufinanzierungsvolumen der Marktführer für private Baugeldvermittlung in Deutschland.



Über die Interhyp Gruppe



Die Interhyp Gruppe ist der führende Omnikanalanbieter für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2016 ein Baufinanzierungsvolumen von 18 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit führenden Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt knapp 1.500 Mitarbeiter und ist an 107 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.



