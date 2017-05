San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - NDS kündigte heute, die FDA 510(k)-Zulassung für seine neue batteriebetriebene Präsentationsständer-Lösung ZeroWire®Mobile (http://www.ndssi.com/mobile) erhalten zu haben. ZeroWire Mobile, das gestaltet wurde, um die nicht kabelgebundene klinische Mobilität von Endoskopie-Displays zu ermöglichen, erfordert kein Display-Kabel mehr und liefert in Kombination mit dem drahtlosen ZeroWire-Video eine optimierte, benutzerfreundliche mobile Bildgebungslösung, die im Eingriffsraum effizient bewegt und in der gesamten Einrichtung leicht von einem Raum in den nächsten befördert werden kann.



ZeroWire Mobile wurde als Zubehör gestaltet und seine technische Bauweise unterstützt zwei reinigungsfähige Batterie-Powermodule. Sind beide Powermodule vollständig geladen, kann der Präsentationsständer einen NDS 32' Monitor für bis zu fünf Stunden durchgängiger Operation betreiben. Farbige LED-Leuchtbalken geben die Batteriestärke an und zeigen an, wenn ein Powermodul aufgeladen werden muss. Ein einfaches "Hot-Swap"-Verfahren ermöglicht Anwendern den sofortigen Austausch der Powermodule von einem an der Wand befestigten Ladesystem.



"NDS konzentriert sich ausschließlich auf die Medizinbranche und ist sehr stolz darauf, innovative Produkte zu liefern, die zu einer höheren Effizienz des medizinischen Fachpersonals beitragen können", sagte Darko Spoljaric, Vizepräsident für Global Marketing bei NDS. "ZeroWire Mobile ist speziell für das endoskopische Umfeld gestaltet, in der Absicht, eine medizinische, benutzerfreundliche, hoch mobile Bildgebungslösung zu bieten."



Als Kernkomponente einer zum Patent angemeldeten Lösung für Endoskopieanwendungen, die einen zweiten Monitor benötigen und den zusätzlichen Vorteil leichter Wendigkeit bieten, kann ZeroWire Mobile dazu beitragen, den Geräteaufwand und Stolperfallen für OP-Personal zu reduzieren. Indem Kabel nicht länger gereinigt und gepflegt werden müssen, kann die Raumnutzung optimiert werden.



Besuchen Sie www.ndssi.com/mobile und erfahren Sie mehr über den neuen ZeroWire Mobile Präsentationsständer.



Informationen zu NDS



NDS (http://www.ndssi.com/), mit Hauptsitz in Silicon Valley, Kalifornien, ist ein weltweiter Marktführer für die Gestaltung und Herstellung von endoskopischer Visualisierung, Videoverarbeitung und drahtlosen Abbildungssystemen. NDS-Technologielösungen ebneten den Weg für die Neudefinition moderner Operationssäle und Endoskopieräumen.



Als Spitzenreiter für Innovation im Bereich medizinische Bildgebungstechnologie liefert NDS Visualisierungsprodukte, die klinische Bildgebungslösungen der Zukunft ermöglichen und die kontinuierliche Verbesserung kollaborativer Medizin fördern. NDS, ein Novanta-Unternehmen, verfügt über F&E- sowie Herstellungseinrichtungen in den USA und ist weltweit in über 35 Ländern vertreten.



Informationen zu Novanta



Novanta (http://www.novanta.com/)ist ein führender globaler Lieferant für Kerntechnologielösungen, die fortschrittlichen industriellen OEMs sowie OEMs aus dem Gesundheitswesen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Wir verbinden tiefgreifende Fachkenntnisse an der Schnittstelle von Fotonik und Motion mit der nachweislichen Fähigkeit, komplexe technische Herausforderungen zu meistern. Dadurch kann Novanta Kernkomponenten und Teilsysteme entwickeln, die extreme Präzision und Leistung bieten sowie auf die anspruchsvollen Anwendungen unserer Kunden zugeschnitten werden. Wir liefern Kunden auf der ganzen Welt hochtechnisierte Laser-, Visions- und Präzisions-Bewegungslösungen. Der Motor unseres Wachstums ist das Team innovativer Fachkräfte, die ein Engagement für Innovation und Kundenerfolg teilen. Die Stammaktien von Novanta sind auf dem NASDAQ unter dem Symbol "NOVT." gelistet.



Andy Larg alarg@ndssi.com (408) 754-4255 Photo - https://mma.prnewswire.com/media/510588/ZeroWire_Mobile.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/383386/nds_lite_logo_Logo.jpg