Fruchtsafthersteller Eckes-Granini muss wegen schlechter Ernten einen Gewinnrückgang hinnehmen. Auch der starke Dollar belastete im vergangenen Jahr den Gewinn. Dadurch sank das operative Ergebnis.

In einem schrumpfenden Markt hat der Fruchtsafthersteller Eckes-Granini ("Hohes C", "Granini") zwar höhere Umsätze verbucht, aber wegen schlechter Ernten Gewinnrückgänge hinnehmen müssen. Das Unternehmen mit Sitz in Nieder-Olm nahe Mainz steigerte im vergangenen Jahr die Erlöse um 6,1 Prozent auf 893 Millionen ...

