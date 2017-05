Der italienische Versicherer Generali büßt im ersten Quartal 2017 erneut an Gewinn ein. Als Reaktion soll nun die Vermögensverwaltungs-Sparte ausgebaut werden. Hier seien auch Zukäufe möglich, heißt es in Mailand.

Italiens größter Versicherer Generali will nach einem Gewinnrückgang im ersten Quartal seine Vermögensverwaltung ausbauen. Dafür werde auch nach Zukäufen Ausschau gehalten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Im Niedrigzinsumfeld sollen so mehr Verwaltungsgebühren generiert werden. Viele Versicherer ...

