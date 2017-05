Die in der Flüchtlingskrise eingeführten Grenzkontrollen an der deutschen Grenze zu Österreich dürfen verlängert werden. Auch Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen dürfen ihre Kontrollen ausdehnen.

Deutschland darf seine in der Flüchtlingskrise eingeführten Grenzkontrollen zu Österreich bis zum 11. November verlängern. Auch Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen dürfen sechs weitere Monate lang kontrollieren, wie Vertreter der EU-Staaten am Donnerstag in Brüssel beschlossen.

Grenzkontrollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...