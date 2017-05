Brüssel - Die Candriam Investors Group legt einen neuen Long-Short-Aktienfonds für den digitalen Sektor auf, so Candriam in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Candriam Dynamix Long Short Digital Equity (ISIN LU1496341691) ist ab sofort zum Vertrieb in Deutschland zugelassen. Die Strategie investiert in Unternehmen, die vom digitalen Fortschritt profitieren. Dazu wählt Candriam innovative Firmen aus und geht außerdem Short-Positionen in Unternehmen ein, die in Schwierigkeiten geraten. Candriam, der europäische Multi-Asset-Spezialist von New York Life Investment (NYLIM), verwaltet aktuell 107,24 Milliarden Euro Vermögen in unterschiedlichen Assetklassen.

