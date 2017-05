Wien - Standard Life und Aberdeen Asset Management haben Details zu der geplanten Fusion bekannt gegeben, so die Experten von "FONDS professionell".So werde die neue geschaffene börsennotierte Gesamtholding "Standard Life Aberdeen" heißen. An der Spitze würden als gleichberechtigte Co-CEOs die bisherigen Chefs, Keith Skeoch und Martin Gilbert, stehen. In einem Schreiben, das FONDS professionell ONLINE vorliege, sei ferner als Zieltermin für den Abschluss der Verschmelzung beider Gesellschaften der 14. August 2017 genannt.

