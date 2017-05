FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 11. Mai 2017. Grüner hinterfragt die Systematik der Jahresprognosen für deutsche Aktien, vor allem die Lesart, dass mit dem jetzigen Stand der Aktienmarkt schon mit den Kursgewinnen durch sei.

Zu Beginn des Börsenjahrs 2017 herrschte eine gedämpfte Erwartungshaltung. Das Fazit in der Handelsblatt-Ausgabe zu Jahresbeginn lautete: "Der DAX wird kaum steigen". Im Durchschnitt pendelten sich die Prognosen der Banken für den DAX bei 11.700 Punkten ein. Die höchsten Prognosen - von BNP Paribas und JP Morgan - sahen den DAX zum Jahresende bei 12.300 Punkten. Insgesamt lagen die Prognosen historisch eng zusammen, Ausreißer-Prognosen gab es keine.

Aktuell steht der DAX bei 12.700 Punkten. Alle Erwartungen bereits übertroffen. Was bedeutet das für den weiteren Jahresverlauf? Setzt sich die Erkenntnis unter Banken durch, dass die Prognosen für 2017 zu defensiv ausgerichtet waren? Mitnichten - es läuft ab wie immer: Die Erwartungshaltung wird einfach an die Entwicklung in der Realität angepasst, mit einer bestechenden Selbstverständlichkeit. Positive Aktienmärkte und Erleichterung in Europa? Das war ja angeblich klar. Unfug - niemand hatte das prognostiziert.

Meinungen sind volatiler als Fakten

Im Jahr 2016 lief dieses Spielchen umgekehrt: Nach der schwachen ersten Jahreshälfte wurden die Prognosen im Schnitt von 11.700 auf 10.300 Punkte nach unten revidiert. Dass zum Jahresende mit 11.481 Punkten der ursprüngliche Konsens dann doch noch fast getroffen wurde, kann mehr oder weniger als zufällig bezeichnet werden. "Die Vorsicht der Analysten bei Aktien ist umso höher zu bewerten, als sie bei der Umfrage des vergangenen Jahres mit ihren Prognosen richtig lagen", so die Einschätzung des Handelsblatts zu Jahresbeginn. Nüchtern betrachtet ist allerdings nicht die "Vorsicht der Analysten" hoch zu bewerten, sondern vor allem Vorsicht bei der Interpretation der Prognosen selbst geboten - es handelt sich um schlichte Meinungen, die ebenso volatil sind wie die Märkte selbst.

Die "Schulz-Korrektur"

Nicht nur an den Aktienmärkten wird im Jahr 2017 eine veränderte Erwartungshaltung zu beobachten sein, auch in der politischen Landschaft ist jede Menge Bewegung im Spiel: Zum Amtsantritt von Martin Schulz legte die SPD in den Umfragewerten kräftig zu, überholte teilweise die CDU und ließ eine parteiinterne Welle der Euphorie aufkeimen. Per heute ist der viel zitierte Schulz-Effekt jedoch wirkungslos verpufft: Die Umfragewerte sind wieder da, wo sie zu Jahresbeginn lagen, bei den bisherigen Landtagswahlen konnte die SPD alles andere als glänzen und der "Schulz-Zug" wurde zur "Schulz-Korrektur".

Eine Korrektur an den Aktienmärkten tritt plötzlich auf, hat selten fundamentale Gründe und wird von der Marktstimmung getrieben. Sie verschwindet ebenso plötzlich wieder, wie sie aufgetreten ist. Märkte folgen wieder ihrem übergeordneten Trend und schon nach kurzer Zeit geraten die Kurskapriolen in Vergessenheit. Die Analogie zu den Veränderungen in der deutschen Politiklandschaft ist nicht von der Hand zu weisen.

Fazit

Wie sollte man sich als Anleger jetzt verhalten? Die aktuellen Diskussionen verdeutlichen, dass sich viele Anleger nicht wirklich wohl in ihrer Haut fühlen. Sell in May, überdurchschnittliche KGVs, Höhenangst, auch nach der Frankreich-Wahl gehen die Themen nicht aus. Ein guter Ratschlag ist an dieser Stelle wie immer: Halten Sie sich an die Fakten, und lassen Sie sich nicht von volatilen Meinungen beirren. Wir befinden uns in einer wirtschaftlichen Expansionsphase und die relative Attraktivität der Aktienmärkte ist immer noch von historischem Ausmaß. Diese Fakten sind nicht so volatil wie Prognosen der Banken und Wahlumfragen. Garantiert.

Die Kapitalmarktprognose für 2017 von Grüner Fisher Investments können Sie kostenlos unter www.gruener-fisher.de anfordern.

11. Mai 2017, sie können sich kostenlos für unseren täglichen Newsletter per E-Mail anmelden. Registrieren Sie sich bei www.boerse-frankfurt.de/newsletter

Laden Sie sich jetzt die neue Version der Börse Frankfurt-App für Android oder iOS herunter, bzw. aktualisieren Sie die Version auf Ihrem Smartphone. Die App bietet jetzt kostenlose Xetra-Preise in Realtime. Bis zu drei Titel können Sie in Ihre Watchlist aufnehmen. Außerdem: Broker-Buttons für den direkten Weg in Ihre Ordermaske, Watchlists ohne Anmeldung u.v.m.

Unterstützen Sie uns bitte mit Ihrem Feedback - im App-Store oder direkt per Mail an uns. © Grüner Fisher

Über den Autor

Thomas Grüner ist Gründer und Chief Investment Officer von der Vermögensverwaltung Grüner Fisher Investments. Sein Partner Ken Fisher ist seit über 30 Jahren "Forbes"-Kolumnist und warnte im März 2000 rechtzeitig vor dem Platzen der New-Economy-Blase. Ken Fisher zählt zu den 400 reichsten US-Amerikanern und belegt auf der aktuellen "Forbes"-Rangliste Platz 211. Fisher Investments verwaltet momentan mehr als 65 Milliarden US-Dollar.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, nicht die der Redaktion von boerse-frankfurt.de. Sein Inhalt ist die alleinige Verantwortung des Autors.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

AXC0277 2017-05-11/14:11