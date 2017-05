Nur 15 Prozent der Deutschen wollen laut einer Umfrage in einem Heim gepflegt werden, sollten sie im Alter zu einem Pflegefall werden. Im vom Forsa-Institut erstellen RTL-"Trendbarometer" gaben 45 Prozent der Befragten an, es vorziehen, daheim von einer Pflegekraft gepflegt zu werden.

29 Prozent der Befragten möchten zu Hause von Angehörigen gepflegt werden. Laut Umfrage können sich knapp zwei Drittel der befragten Bundesbürger (74 Prozent) vorstellen, einen nahen Angehörigen, der zum Pflegefall wird, zum Beispiel die Eltern oder den Partner, selbst zu Hause zu pflegen. Mit 78 Prozent können sich das Befragte ab 60 Jahren tendenziell am häufigsten vorstellen. Für 24 Prozent ist das nicht vorstellbar.

Um dem Pflegekräftemangel in Deutschland entgegenzuwirken, halten es 72 Prozent der Befragten für gut, wenn in Deutschland gezielt ausländische Pflegekräfte angeworben werden. Für die Umfrage wurden am 4. und 5. Mai 2017 insgesamt 1.011 Personen befragt. Die Auswahl der Befragten sei "repräsentativ", teilte das Institut mit.