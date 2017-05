PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Linde nach Zahlen zum ersten Quartal von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriegase-Konzern habe die Markterwartungen zum dritten Mal in Folge übertroffen, schrieb Analyst Peter Clark in einer Studie vom Donnerstag. Clark erhöhte seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Jahr 2018. Auch der US-Gasekonzern Praxair, mit dem Linde fusionieren will, sei erfreulich in das neue Jahr gestartet./la/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006483001

AXC0280 2017-05-11/14:20