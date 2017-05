BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten Stellenabbau bei Siemens sorgt sich die Gewerkschaft IG Metall um Auswirkungen auf den Berliner Standort des Elektrokonzerns. "Wir befürchten, dass das Thema Ausbildung in Berlin betroffen sein wird", sagte der Berliner Erste Bevollmächtigte Klaus Abel am Donnerstag. Siemens hatte am Donnerstag mitgeteilt, in den kommenden Jahren deutschlandweit rund 2700 Jobs streichen oder verlagern zu wollen.

Der größte Produktionsstandort Berlin mit 12 500 Beschäftigten sei nicht betroffen, sagte Siemens-Sprecher Michael Friedrich am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Einen Wegfall von Stellen am ebenfalls konzernweit größten Ausbildungsstandort in Berlin mit 60 Ausbildern und rund 1300 Azubis schloss er hingegen nicht aus. Das sei Gegenstand der Gespräche, sagte Friedrich.

Die IG Metall befürchtet, dass ein Wegfall von Ausbildern bei Siemens den gesamten Berliner Ausbildungsmarkt beeinträchtigen könnte, da der Elektrokonzern auch Berufsanfänger für andere Unternehmen ausbildet. Bundesweit sollen 180 Stellen in der Ausbildung abgebaut werden./cpe/DP/fbr

