WETZLAR (dpa-AFX) - Nach fast zehn Monaten Bauzeit eröffnet der schwedische Möbelriese Ikea bald seine fünfte Filiale in Hessen. In den neuen Markt im mittelhessischen Wetzlar wurden rund 50 Millionen Euro investiert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Von den 250 Mitarbeitern seien 170 neu eingestellt worden. Das Einrichtungshaus steht auf einer früheren Industriebrache. Das sei mit Blick auf die Nachhaltigkeit ein Standortvorteil und einer der Gründe gewesen, auf Wetzlar zu setzen, sagte Ikea-Einrichtungshauschef Detlef Boje. Der neue Möbelmarkt wird am 18. Mai offiziell eröffnet.

Die Stadt erhofft sich durch die Ansiedlung einen Schub für ihre Entwicklung. Dadurch steige auch die Wahrnehmung Wetzlars als Einkaufsstadt in der Region, sagte Bürgermeister Harald Semler (Freie Wähler). Zudem kurbele es die Investitionsbereitschaft an anderen Stellen in der Stadt an.

Der Stadtspitze war es so wichtig, dass der Möbelriese kommt, dass sie dafür auch einen Streit mit ihrer Nachbarkommune Gießen in Kauf nahm. Die Stadt fürchtete unter anderem negative Folgen für die Geschäfte in ihrer City. Am Ende einigten sich beide darauf, die Verkaufsfläche für das sogenannte innenstadtrelevante Randsortiment wie Gläser, Geschirr oder Heimtextilien auf unter 3000 Quadratmeter zu begrenzen. So sollen die Folgen für den Gießener Einzelhandel möglichst gering gehalten werden.

Auch an ander Stelle tut sich etwas im industriell geprägten Wetzlar, das in den vergangenen Jahren Strukturwandel mit Jobverlust zu spüren bekam: Am Stadtrand wächst ein Gewerbepark unter anderem für optische und feinmechanische Firmen. In dem Bereich besitzt die Kommune eine lange Tradition. Zugpferd ist der Kamerahersteller Leica, der im Jahr 2014 seinen Sitz nach Wetzlar verlegte.

Mit Wetzlar gibt es fünf Ikea-Möbelmärkte in Hessen. Das Unternehmen hatte im zurückliegenden Geschäftsjahr in Deutschland einen Umsatz von 4,75 Milliarden Euro gemacht./cam/DP/fbr

