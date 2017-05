Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktien der Salzgitter AG als einen Favoriten in der Stahlbranche genannt. Die Einstufung beließ Analyst Rochus Brauneiser in einer Branchenstudie vom Donnerstag auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro. Die gestiegenen Preisunterschiede für rostfreien Stahl zwischen der USA und Europa auf der einen und Asien auf der anderen Seite gäben durchaus Anlass zur Sorge. Der Experte blickt deshalb nun vorsichtiger auf europäische Hersteller. Er strich Outokumpu von der "Most Preferred Stock"-Liste für die Branche und ersetzte die Aktien durch Salzgitter./mis/tih

