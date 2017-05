Der Prozessor-Hersteller NVIDIA (WKN:918422) verkündete am Dienstag nach Handelsschluss seine Einnahmen im ersten Quartal des Geschäfsjahrs 2018. Hier ist alles, was man als Anleger wissen sollte.

Die nackten Zahlen



DATA SOURCE: NVIDIA.

Was war letztes Quartal bei NVIDIA los?

Im Bereich Datenzentren konnte der Absatz nahezu verdreifacht werden. Im Vorjahresquartal lag der Absatz bei 143 Millionen Dollar. Diese Division ist mittlerweile für ein Fünftel aller Absätze bei Nvidia verantwortlich. Im Jahr davor waren es bloß 11 %.

Die Absätze in der Auto-Sparte stiegen 24 % und lagen dann bei 140 Millionen Dollar. Die Umsätze im Gaming-Segment hingegen stiegen 49 % auf 1,03 Milliarden ...

