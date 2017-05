Berlin (ots) -



Ein Märzmorgen im Jahr 2015 auf dem Flughafen von Abu Dhabi: Die Piloten Bertrand Piccard und André Borschberg stehen kurz vor der Vollendung ihres Lebensprojekts. Bis zum Start des Solar Impulse II dauert es nur noch wenige Minuten. 15 Jahre intensiver Forschung waren notwendig für diesen Moment: Allein mithilfe der Sonnenenergie wird das Motorflugzeug abheben und seine mit 17.000 Solarzellen besetzten Tragflächen werden es ohne jeglichen Brennstoff ein Mal um den Erdball tragen.



Die N24-Technikdokumentation "Solar Impulse II - Im Solarflieger um die Welt" erzählt die faszinierende Geschichte der beiden Abenteurer und ihres 60 Mann starken Teams aus Ingenieuren und Entwicklern, deren unermüdliche Arbeit den Traum vom allein durch Solarkraft betriebenen Flugzeug möglich machte.



Knapp 43.000 Kilometer hat das Team gemeistert, vier Kontinente überflogen und zwei Ozeane überquert: Welchen Herausforderungen mussten sich die Entdecker unterwegs stellen? Und welche Grenzen setzten ihnen die Regeln der Physik während ihrer anspruchsvollen Mission? Mit technischer Expertise beleuchtet die N24-Dokumentation ein bis dato einzigartiges Flugprojekt zweier Piloten, die als preisgekrönte Vorreiter ein Zeichen für innovative Technik und Umweltschutz setzten.



Von den Vereinigten Arabischen Emiraten über die New Yorker Skyline, die endlosen Weiten des Pazifiks und die Pyramiden von Gizeh hinweg:



"Solar Impulse II - Im Solarflieger um die Welt" am 20. Juni um 21.05 Uhr in Deutscher Erstausstrahlung auf N24, im Timeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 30 Tage lang in der N24-Mediathek: WELT.de/mediathek



