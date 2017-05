In der Division Digital Factory sind verschiedene Maßnahmen geplant: Etwa das Vorhaben, die bestehenden Läger im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen und Amberg in einem neuen Logistikzentrum in der Region Amberg zusammenzufassen. Dieses wird durch einen externen Dienstleister betrieben und soll in den nächsten Jahren in Betrieb gehen. Weiterhin sind am Standort Fürth Kapazitätsanpassungen geplant. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...