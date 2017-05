Frankfurt - Der konjunkturelle Aufschwung in Deutschland setzt sich der Bundesregierung zufolge bis mindestens 2018 fort. Die Konsumlaune der Deutschen ist so gut wie lange nicht mehr. Der DWS Investa (ISIN DE0008474008/ WKN 847400) hat sich in der Vergangenheit sehr erfolgreich auf deutsche Standardwerte konzentriert, kann aber auch mittlere und kleinere Unternehmen ins Portfolio nehmen, so die Experten von DWS Investments.

Den vollständigen Artikel lesen ...