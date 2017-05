Köln (ots) - Am 16.05.2017 wird am Senderstandort Langenberg eine Messung durch die Bundesnetzagentur an der gesamten UKW-Senderkette durchgeführt werden. Dazu wird die Sendeanlage auf den Reserveweichenzug umgeschaltet. In der Zeit zwischen 03:05 Uhr und 03:25 Uhr kommt es zu einem Programmausfall von ca. 3 Minuten.



Betroffen sind folgende Kanäle und Programme:



1Live auf der UKW Frequenz (106,7 MHz) WDR 2 auf der UKW Frequenz ( 99,2 MHz) WDR3 auf der UKW Frequenz ( 95,1 MHz) WDR4 auf der UKW Frequenz (101,3 MHz) WDR5 auf der UKW Frequenz ( 88,8 MHz) Cosmo auf der UKW Frequenz (103,3 MHz) DKultur auf der UKW Frequenz ( 96,5 MHz)



Mit betroffen:



Standort Bärbelkreuz WDR3 auf der UKW Frequenz (96,3 MHz)



Standort Monschau WDR3 auf der UKW Frequenz (98,2 MHz)



Standort Bonn DKultur auf der UKW Frequenz (98,9 MHz)



Standort Kleve WDR 5 auf der UKW Frequenz (99,7 MHz)



Standort Münster WDR3 auf der UKW Frequenz (89,7 MHz)



