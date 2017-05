Der deutsche Leitindex bewegt sich weiter auf hohem Niveau. Laut Ramon Hack von Flatex atmet der DAX mittlerweile zwar "dünne Luft". Allerdings scheine ihm die Puste noch nicht auszugehen. Hack verweist dabei auch auf den Volatilitätsindex. Allerdings sieht es beim sogenannten "smart money", also institutionellen Geldern, nicht so aus, als würde die Rallye bestätigt. Außerdem blickt Hack auf die Zinsentscheidung der Bank of England und auf den Goldpreis und seine Verbindung zum japanischen Yen.