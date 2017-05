Die Opec will die begrenzte Ölförderung beibehalten, Russland und Saudi-Arabien signalisieren Zustimmung. Den Ölpreisen half das bislang trotzdem nicht. Denn gefördert wird dennoch. Auf Teufel komm raus. Adé Preisanstieg, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Die Rechnung der Opec ging bislang nicht auf. Doch ohne die Begrenzung der Fördermenge wären die Preise sicher jetzt niedriger, sagt Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Die USA fördern jedoch so viel, dass das Angebot hoch bleibt. Und wie ist es mit der Nachfrage angesichts der schwächeren US-Konjunktur?Bleiben die Ölpreise in einer engen Range? Antworten hier im Gespräch.