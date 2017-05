Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Erhöhung des Ausblicks für den US-Zementverbrauch durch die Portland Cement Association habe den Trend von Senkungen in den vergangenen 18 Monaten gebrochen, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer Studie vom Donnerstag. Während der Ausblick für 2017 nur ein wenig besser geworden sei, sei er mittelfristig deutlicher gestiegen. HeidelbergCement und der Wettbewerber CRH seien die von ihm beobachteten Zementhersteller, die am stärksten auf die USA ausgerichtet seien./mis/tih

AFA0160 2017-05-11/14:51

ISIN: DE0006047004