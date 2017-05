Zürich - Laut der Studienreihe von Deloitte über die Auswirkungen der Automatisierung auf die Schweizer Wirtschaft wurden in den letzten 25 Jahren mehr Arbeitsstellen geschaffen als vernichtet - dies dank der Automatisierung. Und dieser Trend dürfte anhalten. Andererseits dürfte sich auch der strukturelle Wandel am Arbeitsmarkt beschleunigen. Die neueste Studie von Deloitte «Welche Schlüsselkompetenzen braucht es im digitalen Zeitalter? Auswirkungen der Automatisierung auf die Mitarbeiter, die Unternehmen und das Bildungssystem» diskutiert die Auswirkungen dieser Transformation auf Beschäftigte, Arbeitgeber und Bildungssystem in der Schweiz zugleich.

In den vergangenen Jahren hatte Automatisierung einen positiven Einfluss auf den Schweizer Arbeitsmarkt: Es wurden insgesamt mehr Stellen geschaffen als verdrängt. Von den rund 800'000 neuen Stellen, die zwischen 1990 und 2013 entstanden sind, dürften gemäss neuen Berechnungen rund 25% resp. 200'000 alleine auf die Automatisierung zurückzuführen sein. Es ist davon auszugehen, dass die Automatisierung auch in den nächsten Jahrzehnten mehr Stellen schaffen als ersetzen wird. Gleichwohl dürften sich die Transformation und die Verschiebung von Stellen innerhalb und zwischen den Branchen beschleunigen.

"Die Automatisierung unterzieht zurzeit unsere Arbeitswelt einem grundlegenden Wandel: die Sektoren, in denen wir arbeiten, unsere Jobprofile, aber auch die Aktivitäten, denen wir täglich nachgehen, verändern sich", so Markus Koch, Leiter Strategische Entwicklung für den Bereich Konsum- und Industriegüter bei Deloitte.

"Das hat bedeutende Folgen für Arbeitnehmer. Für sie wird lebenslanges Lernen zu einem Muss, um sich schnell auf veränderte Kompetenzanforderungen infolge der Automatisierung und Digitalisierung einzustellen. Arbeitgeber müssen wiederum ihre künftigen Kompetenzanforderungen überdenken und ihren Talent-Management-Ansatz entsprechend anpassen, um Mitarbeiter entsprechend zu unterstützen und neue Talente für sich zu gewinnen und zu binden. Schliesslich muss die Schweiz ihr Bildungssystem diesen Gegebenheiten anpassen. Ein besonderes Augenmerk kommt hierbei den ICT-Fertigkeiten und der sozialen Intelligenz in der Grundausbildung zu, sowie massgeschneiderten Umschulungsprogramme für Arbeitnehmer, die lange in einem Beruf gearbeitet ...

