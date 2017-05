FMW-Redaktion

Sind die Holländer wie die Deutschen? Ein Stück weit ist die Mentalität ähnlich, aber vermutlich ein wenig frecher, etwas weniger angepasst. Und, nunja, vermutlich auch etwas humorvoller. Das hat sich gestern einmal mehr gezeigt - und zwar als Mario Draghi, der godfather der Finanzmärkte, vor dem holländischen Parlament auftrat. Neben den Deutschen zählen bekanntlich die Holländer zu den größten Kritikern der EZB-Politik.

Draghi sprach gestern zu den holländischen Abgeordneten, und konfrontiert mit der Frage, ob es denn nicht lagsam Zeit sei für den Ausstieg aus der ultralaxen Geldpolitik, sagte Draghi:

"Is it time to exit? Or is it time to start thinking about exit or not? The assessment of the Governing council is that this time hasn't come yet."

Also jetzt noch nicht, und das obwohl sich der Römer gestern erneut ...

