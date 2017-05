NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Das organische Wachstum bei dem Konsumgüterkonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Mirco Badocco am Donnerstag in einer schnellen Reaktion. Zu verdanken sei dies vor allem dem starken Klebstoffgeschäft./tih/zb

