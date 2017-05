Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 150 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Abschneiden im ersten Quartal untermauere seine Einschätzung, dass das Klebstoffgeschäft an Fahrt aufnehmen werde, schrieb Analyst Iain Simpson in einer Studie vom Donnerstag. Steigende Kosten sehe er nicht als Problem an. Das Kursziel mache er nunmehr an den Schätzungen für 2018 fest./das/tih

