Berlin / Holzdorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die European Air Chief Conference (EURAC) ist die Zusammenkunft der europäischen Luftwaffenchefs und wurde 1993 auf dem Pariser Luftfahrtsalon von 17 Nationen gegründet. Sie wird seitdem im jährlichen Wechsel von jeweils einer der insgesamt 28 beteiligten Nationen organisiert, darunter auch Staaten, die nicht der NATO angehören, wie z.B. Österreich und die Schweiz. Die Luftwaffenchefs treffen sich, um sich über gemeinsame Vorhaben und Ziele auszutauschen und die Zusammenarbeit weiter zu verbessern.



Die Luftwaffe ist nach 2000 nun zum zweiten Mal Ausrichter des Treffens, das aus einer Konferenz der Teilnehmer und einer anschließenden Leistungsdemonstration besteht. Dabei wurden heute ausgewählte Fähigkeiten der Luftwaffe bei der "Unterstützung von Operationen der Spezialkräfte" in mehreren Flugvorführungen demonstriert.



Im Schwerpunkt wurden mit dem neuen leichten Unterstützungshelikopter der Luftwaffe H145M LUH SOF sowie dem Transporthubschrauber CH-53 verschiedene Einsatzszenarien dargestellt.



Die europäischen Luftwaffenchefs konnten sich während der Vorführungen unterschiedlicher Such- und Rettungsaktionen von der leistungsfähigen Zusammenarbeit der Luftwaffe mit den Spezialkräften des Heeres überzeugen. In der anschließenden Ausstellung nahmen die Gäste die Luftfahrzeuge in Augenschein und tauschten sich intensiv mit dem Fachpersonal aus.



Der Gastgeber der vom 9. bis 12. Mai in Deutschland stattfindenden Konferenz, der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Karl Müllner, lobte die gelungene Veranstaltung.



OTS: Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81895.rss2



Pressekontakt: Rückfragen bitte an:



Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe Telefon: 030/3687-3931 E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.org



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.luftwaffe.de